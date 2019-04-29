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إقبال كبير على قلعة قايتباى من زائرى الإسكندرية خلال شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:59 م
إقبال كبير على قلعة قايتباى من زائرى الإسكندرية خلال شم النسيم إقبال كبير على قلعة قايتباى
الاسكندرية جاكلين منير
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شهدت قلعة قايتباى بالاسكندرية، إقبالا كبيرا اليوم فى إطار الاحتفال بأعياد شم النسيم ، كما شهدت ساحة القلعة عدد كبير من الزائرين للاستمتاع بنسيم البحر.

من جانبه قال محمد متولى، مدير منطقة الاسكندرية للاثار الاسلامية، إن قلعة قايتباى قد شهدت اليوم كثافة الإقبال من جموع المصريين خاصة والأجانب والعرب بشكل عام للاستمتاع بالجو الربيعى الجميل ومناسبات عيد القيامة المجيد وشم النسيم وأعياد الربيع.

وأوضح فى تصريحات صحفية أنه قد تم تكليف عدد كبير من المفتشين للشرح لجموع الزائرين لتلقى المعلومة عن الاثر الهام وكذا تكليف الحراسة الخاصة بمنطقة آثار الإسكندرية للحرص على سلامة الزائرين بعدم تسلق الأسوار كذا التنبية بعدم الكتابة على الجدران وعدم إلقاء المخلفات وتم التوجية لدى شركة النظافة الخاصة بالتواجد بكامل طاقتها للحرص على إظهار القلعة بالمظهر الحضارى اللائق.

 

 

 

 


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