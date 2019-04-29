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إقالة القائد الأمريكى المشرف على سجن جوانتانامو

الإثنين، 29 أبريل 2019 06:50 ص
إقالة القائد الأمريكى المشرف على سجن جوانتانامو سجن جوانتانامو
رويترز
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 قالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان يوم الأحد إن الأميرال الأمريكي المسؤول عن سجن خليج جوانتانامو في كوبا قد أُقيل "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة".

وذكر البيان المقتضب أن الأميرال جون رينج أُقيل من منصبه يوم السبت دون تقديم تفاصيل عن السبب.

وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية التي تشرف على جوانتانامو لرويترز إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في أبريل لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وكان رينج يقود جوانتانامو منذ أبريل 2018. وقال البيان إن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز، سيكون قائما بأعمال القائد.

وذكر بيان القيادة الجنوبية "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المحتجزين في جوانتانامو".

 


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