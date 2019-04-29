إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم فى مناطق متفرقة بمحافظة المنيا

تلقت اليوم الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا عدة بلاغات باستقبال عدد من حالات التسمم بمستشفى المنيا العام بينهم حالات من الأطفال.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة "يوساب ج م " عامين، ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا، مصاب بحالة تسمم جراء ادعاء تناول مبيد حشرى عن طريق الخطأ، و"أشرف ر ج " ٣٣ سنة، إدعاء تناول أقراص مضاد حيوى بعدد غير معروف، و"ريهام خ س " ١٦ سنه ومقيمة بمركز سمالوط شرق، مصابة بحالة تسمم إثر تناول سم فئران، و" تقوى م و" عامين، ومقيمة بمركز أبو قرقاص، ومصابة بحالة تسمم عقب تناولها مبيد حشرى عن طريق الخطأ.
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