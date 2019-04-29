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إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم فى مناطق متفرقة بمحافظة المنيا

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:07 م
إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم فى مناطق متفرقة بمحافظة المنيا مستشفى - أأرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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تلقت اليوم الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا عدة بلاغات باستقبال عدد من حالات التسمم بمستشفى المنيا العام بينهم حالات من الأطفال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة "يوساب ج م " عامين، ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا، مصاب بحالة تسمم جراء ادعاء تناول مبيد حشرى عن طريق الخطأ، و"أشرف ر ج " ٣٣ سنة، إدعاء تناول أقراص مضاد حيوى بعدد غير معروف، و"ريهام خ س " ١٦ سنه ومقيمة بمركز سمالوط شرق، مصابة بحالة تسمم إثر تناول سم فئران، و" تقوى م و" عامين، ومقيمة بمركز أبو قرقاص، ومصابة بحالة تسمم عقب تناولها مبيد حشرى عن طريق الخطأ.

 


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