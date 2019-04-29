إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر

القليوبية - نيفين طه

أصيب 3 أشخاص بحادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر، إثر تصادم بين سيارتين- نقل وملاكى- وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى طريق شبرا بنها الحر – اتجاه القاهرة – دائرة مركز قليوب.

وبالفحص تبين وقوع الحادث بين كل من السيارة رقم "ح ف ف 763 "ملاكى قيادة المدعو "أحمد ع ا"، 30 سنة عامل ومقيم الزاوية الحمراء القاهرة، مصاب بكسر باليد اليسرى، والسيارة رقم "ر ع ب 6579 " نقل قيادة المدعو "محمد م م" 35 سنة سائق ومقيم ميت غمر – دقهلية، وذلك حال سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه انحرفت تجاهه السيارة الثانية، وفوجئ بتوقفها أمامه فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 من مستقلى السيارة الأولى وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وبسؤال قائدى السيارتين والمصابين، أيدوا ما جاء بالفحص، تم رفع آثار الحادث ولم ينتج عن ذلك تعطل بالحركة المرورية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7850 جنح مركز قليوب لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.