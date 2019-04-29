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إحالة المتهم بذبح شابي الشرابية شهيدى "لقمة العيش" للجنايات

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:59 م
إحالة المتهم بذبح شابي الشرابية شهيدى "لقمة العيش" للجنايات محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي رئيس النيابة، إحالة المتهم بذبح شابي الشرابية شهيدي "لقمة العيش"  للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليهما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن فرصة عمل، واستأجرا شقة بمنطقة الشرابية بالقرب من العمل للمكوث بها، وخلال فترة عملهم نشأت صداقة بينهم وبين المتهم "محمد ع" - 24 سنة- عامل بذات المطعم، وبعلمه بادخار المجني عليهما مبلغ مالي 400 جنيه قرر قتلهم لسرقة المبلغ المالي.

وكشفت مناظرة النيابة لجثث المجني عليهم، إنهما لشابين في العقد الثاني من العمر وتبين وجود طعنات متفرقة بالجسد، فضلا عن وجود بعثرة بالشقة محل الواقعة، وكشفت المعاينة أنه لا يوجد كاميرات مراقبة بالمنطقة محل الواقع، وقال تقرير الطب الشرعي أن السبب الرئيسي في الوفاة جرح بمنطقة الرقبة تسبب في الوفاة.

كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم، تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجني عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا في القاهرة للبحث عن فرصة عمل، وتبين أن المتهم صديق للمجني عليهما ويتردد عليهما على فترات متتابعة، ويوم الواقعة قرر سرقتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

 


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