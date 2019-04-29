video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أسقف سريلانكا: سنأخذ حقنا بأيدينا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات ضد الإرهابيين

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:12 م
أسقف سريلانكا: سنأخذ حقنا بأيدينا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات ضد الإرهابيين شرطة سريلانكا
كتب محمد جمال ووكالات
إضافة تعليق

حذرت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا من لجوء أتباعها إلى الانتقام على تفجيرات عيد الفصح، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة بحق التنظيمات المتشددة.

وقال رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث في تصريحات للصحفيين، إن "الكنيسة قد لا تكون قادرة على منع الناس من أخذ حقهم بأيديهم ما لم تجرى الحكومة تحقيقا أكثر شمولا في التفجيرات، وتعمل على منع وقوع هجمات جديدة".

ولفت رانجيث إلى أنه "غير راض" عن الطريقة التي أجرت بها الحكومة تحقيقاتها حتى الآن، وأضاف: "يجب أن تشارك جميع قوات الأمن وتعمل كما لو كانت تخوض حربا حقيقية".

وتابع: "أريد أن أوضح أننا قد لا نكون قادرين على إبقاء الناس تحت السيطرة في ظل غياب خطة أمنية أقوى.. لا يمكننا منحهم وعودا زائفة إلى الأبد وإبقائهم هادئين.. نطلب من الحكومة تنفيذ برنامج مناسب لكي لا يلجأ الناس إلى أخذ حقهم بأيديهم".

وتابع: "ما حدث الأحد الماضي هو مأساة هائلة.. إهانة للإنسانية"، داعيا إلى احترام كل ضحايا الاعتداءات التى أصيب فيها أيضا نحو 500 شخص.

وفي 21 أبريل الجاري، أسفرت سلسلة تفجيرات هزت عددا من الكنائس والفنادق في عاصمة سريلانكا كولومبو بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح عن مقتل 253 شخصا وإصابة العشرات، بعملية تبناها تنظيم "داعش" الإرهابى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سريلانكا تحظر النقاب فى الأماكن العامة بعد سلسلة هجمات

الشرطة الهندية تداهم منازل بجنوب البلاد بعد أسبوع من تفجيرات سريلانكا

رئيس سريلانكا يعين قائما بأعمال قائد الشرطة

تحذيرات من هجمات جديدة فى سريلانكا من متشددين متخفين فى زى الجيش

سريلانكا

أخبار سريلانكا

أخبار العالم اليوم

سيرلانكا




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة