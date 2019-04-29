أسعار المنتجات الغذائية بـ"سوبر ماركت أهلا رمضان" فى أسوان بتخفيضات 20%

أسوان ندى سليم

رصد "اليوم السابع" سلسلة التخفيضات التى يتم طرحها عبر "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمحافظة أسوان من خلال 5 منافذ تم توزيعها فى كل من مدينة أسوان، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو، دراو، حيث بلغت حجم التخفيضات نحو 20%على مختلف السلع الغذائية.

1.تبلغ أسعار اللحوم البلدي نحو 80جنيها للكيلو الواحد مقارنة بسعر 85جنيها بالمنافذ الأخرى.

2.يتم طرح أسعار الأسماك بمختلف أنواعها بتخفيضات تصل إلى 20%، حيث يبلغ سعر البلطي الكبير 30جنيها، والماكريل التايواني 29جنيها، وبلطي شبار 20جنيها، والبرمجة 28جنيها، وقشر البياض 128جنيها.

3.ويتم طرح البلح بأنواع مختلفة يترواح سعره بين 25 إلى 30جنيها وفقا للنوع.

4.وتبلغ أسعار الأرز بأنواعه المختلفة نحو 9جنيهات مقارنة بسعر 10جنيهات بالمنافذ الخارجية.

5.تبدأ أسعار المكرونة بأنواعها المختلفة من 3.5جنيها للعبوة الواحدة 300جرام.

6.تبدأ أسعار الزيوت من 15.5جنيه للعبوة بحجم 800م وترتفع لتصل إلى 17 جنيها.

7.يتم طرح ياميش رمضان من الفول السوداني وجوز الهند والقراصيا والمشمشية بتخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بالمنافذ الخارجية.