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أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-4-2019 فى مصر

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:36 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-4-2019 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الاثنين 29 أبريل 2019 بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 614 جنيها للجرام، مع تراجع الأسعار العالمية للذهب لتسجل 1280 دولار.

 

 وتراجع سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.32 % حيث تراجعت الأوقية من 1286 دولارا إلى 1280 دولار، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بشكل طفيف مع توقعات بمزيد من التراجع الساعات القادمة.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 526 جنيه للجرام

عيار 24 سجل اليوم 701 جنيه للجرم

الجنيه الذهب 4912 جنيها

أوقية الذهب 1280 دولارا

 

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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