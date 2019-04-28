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‏رئاسة الحرمين الشريفين: مشروع تظليل الحرم مازال قيد الدراسة

الأحد، 28 أبريل 2019 04:00 ص
‏رئاسة الحرمين الشريفين: مشروع تظليل الحرم مازال قيد الدراسة مكة المكرمة
كتب مصطفى عنبر
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أكد المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏أن ما ذكر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، «بني على مقترحات لم تثبت جدواها بعد ولم يتم إقراراها بشكل نهائي حتى الآن»، مشيرة إلى أن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره.

 

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان صادر عنها اليوم، إن جميع المشروعات في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، كما تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.

 

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة التطهير والسجاد بالمسجد النبوي، أعلنت الانتهاء من فرش الحرم القديم بالسجاد الجديد الفاخر ذو الجودة العالية.

 

يأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتطوير وتهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الزائرين والمصلين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في تقديم أفضل الخدمات للمسجد النبوي وزائريه.

 

 


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