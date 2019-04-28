وفاة السناتور الأمريكى السابق ريتشارد لوجار عن 87 عاما

واشنطن (رويترز)

توفى السناتور الجمهورى ريتشارد لوجار، الذى ناصر قضية منع الانتشار النووى على مدى 36 عاما قضاها فى مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الأحد عن 87 عاما.

وقال مركز لوجار وهو مؤسسة غير هادفة للربح مقرها واشنطن فى بيان إن لوجار توفى فى فراشه بمعهد إينوفا فيرفاكس لأمراض القلب والأوعية الدموية بولاية فرجينيا بسبب مضاعفات صحية.

بدأ لوجار، وهو أستاذ جامعى اشتهر بالحرص على تحصيل العلم واعتدال السلوك، حياته السياسية رئيسا لبلدية انديانابوليس من عام 1968 وحتى 1975 قبل أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ ويبقى لفترة طويلة من عام 1977 وحتى عام 2013 ليصبح السناتور الذى أمضى أطول فترة على الإطلاق من ولاية إنديانا.

كان لوجار صوتا جمهوريا مؤثرا فى مجال السياسة الخارجية. وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وتولى أيضا رئاسة لجنة الزراعة. وحاول الحصول على ترشيح الحزب الجمهورى لخوض انتخابات الرئاسة عام 1996 لكنه فشل.

وانتهت حياة لوجار السياسية عندما حاول عام 2012 الفوز بفترة مدتها ست سنوات فى مجلس الشيوخ للمرة السابعة لكنه هُزم أمام مرشح من الحزب الجمهورى حظى بدعم حركة حزب الشاى المحافظة لم يرق لها رغبة لوجار فى إيجاد حلول وسط غير حزبية للعديد من القضايا.

ركز لوجار خلال وجوده بمجلس الشيوخ على قضية الحد من انتشار الأسلحة النووية على مستوى العالم. وكان أعظم إنجازاته، بمساعدة السناتور الديمقراطى سام نن، هو صياغة قانون سمح للولايات المتحدة بدفع أموال من أجل تفكيك الأسلحة النووية فى الاتحاد السوفيتى السابق والقضاء عليها إضافة إلى الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

ولد لوجار فى انديانابوليس فى الرابع من أبريل نيسان 1932 ودرس بجامعة أوكسفورد وخدم فى البحرية من عام 1957 إلى عام 1960 كضابط مخابرات، ولوجار متزوج من تشارلين عام 1956 وأنجب أربعة أبناء.