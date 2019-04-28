وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع غرب غرب المنيا

كتب فريق المحافظات

قام الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بافتتاح موسم حصاد القمح في مشروع غرب غرب المنيا.

وقال إن نجاح المزرعة الاسترشادية البحثية بالمشروع غيرت نظرة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار في المنطقة التي تتضمن استصلاح وزراعة 20 ألف فدان ضمن 400 ألف فدان بمحافظة المنيا المنطقة الواعدة لاستصلاح وزراعة أكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف أبو ستيت أن إنتاجية الفدان في أول تجربة زراعة بلغت حوالي 15 أردب قمح وهي إنتاجية جيدة بالنظر إلى الظروف المناخية وطبيعة التربة ونسبة الملوحة كما أن الحصاد الآلي يوفر في التكلفة ويقلل نسبة الفاقد إلى أقل من 10% مما يزيد من الربحية للفلاح.

وأن شركة الريف المصري تقوم حاليا بطرح أرض المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل 1000 جنيه للفدان ولمدة 25 عاما مما يرفع عن كاهل المستثمرين أعباء مالية كبيرة، مضيفا أن أصناف القمح المنزرعة في مشروع غرب المنيا كلها مصرية ومن إنتاج علمائنا في مركز البحوث الزراعية

حيث استطاعوا استنباط أصناف جديدة عالية الجودة وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف وتقاوم الظروف المناخية.

وأضاف وزير الزراعة أن محصول القمح هذا العام مبشر ومتوقع أن يتجاوز الإنتاج 9 ملايين طن من إجمالى مساحة 3,250 مليون فدان قمح كما يتوقع إقبال المزراعين على زراعته الأعوام القادمة لأنه محصول مربح.

كما تفقد أيضا محصول البنجر وقال إنه من المحاصيل الواعدة في الصحراء ونجاحه أيضا في غرب المنيا شجع شركات السكر على شراء أراضي في المنطقة والاستثمار فيها وقال إن استراتيجية الوزارة هي تعظيم الإستفادة من وحدة الأرض والمياه وهذا، يتطلب الاستمرار في البحث العلمي وتطوير الأصناف الجديدة وأيضا الزيادة الرأسية من خلال المليون ونصف المليون فدان وتحسين الأراضي في منطقة الدلتا وزيادة إنتاجيتها.

وقال الدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج، والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، إن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمشروع بلغت حوالي 1000 فدان، من الصنف شندويل 1، لافتا إلي أنه تم أيضا زراعة أصناف: سدس 14 ومصر 2 وشندويل 1 وجيزة 171، بمنطقة التجارب، تمهيدا لزراعة اكثرهم انتاجية بالمنطقة الموسم المقبل.

وأضاف عبدالعال ان الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يولي اهتماما كبيرا بالمشروع وقام بزيارته أربع مرات منذ توليه المسئولية في يونيو الماضي وأنه كان قد قرر في زيارته السابقة منح العاملين بالمشروع 10% من صافي الأرباح .

كما تفقد وزير الزرراعة حقول تجربة ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بغرب المنيا والتي ينفذها جهاز تحسين الأراضي بالوزارة.

وقال الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة أن النتائج ناجحة ومبشرة، حيث تم زراعة أصناف من القمح المصري تحت ظروف الري بالتنقيط بمياه جوفية بنسبة ملوحة عالية تصل إلى 2500 جزء في المليون.

وأضاف حماد أن الهدف من التجربة هو الوصول إلى أفضل أصناف القمح التي تنمو تحت هذه الظروف واختبارها حتى تصبح نموذجا استرشاديا للمستثمرين في المنطقة.

كما تفقد وزير الزراعة أيضا مزرعة الإنتاج الحيواني وفي نهاية جولته أشاد بالعاملين في مشروع غرب المنيا وتحديهم للصعاب من أجل نجاح المشروع والذي أصبح نموذجا يحتذى وسيسهم في تعمير وتنمية المنطقة بالكامل.