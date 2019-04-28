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وزيرا البيئة والرى يشهدان ختام سباق النيل للشراع بمشاركة 35 لاعبًا من 5 دول

الأحد، 28 أبريل 2019 11:06 ص
وزيرا البيئة والرى يشهدان ختام سباق النيل للشراع بمشاركة 35 لاعبًا من 5 دول ختام سباق النيل الدولى للشراع
كتبت آية دعبس
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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، ختام فعاليات سباق النيل الدولى للشراع لطراز "الاوبتيميست" للناشئين تحت 15 سنة والذى ينظمه الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على  الماء بحضور سفير روندا شيخ صالح هابيمانا و مساعد وزير الشباب عمرو الحديدى نيابة عن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والمهندس عمرو أبو السعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء.

وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم، أنه شارك فى السباق الدولى الذى تستضيفه مصر للمرة الأولى 35 لاعبًا من 5 دول هى:"إنجلترا- ألمانيا- المغرب- الجزائر- الإمارات" بالإضافة إلى الفرق المصرية بالنادى المصرى للتجديف.

وتأتى مشاركة وزيرة البيئة ضمن الرؤية التى تنتهجها الوزارة لدعم الشباب على ممارسة الرياضات المائية للحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة أن ممارسة الشباب للرياضات المائية تعدوا مرحلة الحفاظ على الموارد الطبيعية إلى الاستمتاع بها بالشكل الأمثل كما تعد هذه المشاركة الشبابية استكمالًا لمبادرة شباب للنيل لتنظيف نهر النيل من المخلفات والتى تم ضم الاتحاد المصرى للشراع إليها مؤخرًا بالإضافة إلى عدد من الشباب والمتطوعين لمواصلة العمل على خلق أجيال جديدة واعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستمتاع بها بالإضافة إلى دمج الشباب فى العمل البيئى وتوفير فرص عمل لهم فى هذا المجال.


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