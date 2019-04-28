وزارة الداخلية الجزائرية تعلن تأسيس 18 حزبا سياسيا جديدا

الجزائر /أ ش أ/

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن 18 حزبا جديدا حصلت على تراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية، إضافة لتسجيل 510 جمعيات وطنية جديدة.

وقالت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - إنه تم حتى 23 أبريل الجارى الترخيص لـ 18 حزبا سياسيا من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية مع دعوة حزبين سياسيين إلى استكمال إجراءات التأسيس وذلك بعد استفادتهما سابقا من رخص عقد المؤتمر التأسيسي.

وأضاف البيان أنه بالنسبة للجمعيات، فقد تم إصدار 27 إيصال تسجيل لجمعية وطنية وما بين الولايات، كما تم تسجيل 380 جمعية محلية (بلدية وولائية) و130 جمعية دينية بالمساجد.