وزارة التخطيط تدشن الشبكة الأفريقية لمعاهد تنمية مهارات الموظفين الحكوميين

كتبت ــ هبة حسام

بدأت وزارة التخطيط ممثلة فى المعهد القومى للإدارة فى تدشين الشبكة الأفريقية لمعاهد تنمية مهارات الموظفين الحكوميين.

وأكدت شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن الشبكة تضم كافة المراكز والمعاهد التى تعمل فى مجال تدريب ورفع قدرات الموظفين الحكوميين فى أفريقيا، وأوضحت أن المعهد سيمثل نقطة الاتصال المركزية للشبكة الأفريقية لمعاهد التدريب، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد بدء التواصل مع المعاهد والمراكز الأفريقية، لتحديد محاور العمل فيما يخص تطوير المحتوى التدريبى، واستحداث دورات للموظفين الحكوميين.

وأضافت شريفة شريف، أن الشبكة تعد منصة لاستمرار التواصل فى مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات على نطاق واسع من الموضوعات والتى تساعد على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأجندة أفريقيا 2063.

وتابعت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن كل تلك المساعى والخطوات نحو دعم دور مصر لمساندة أشقائها الأفارقة يأتى متماشياً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط على تقديم حزم من التدريبات المختلفة للشباب الأفارقة.

ويشار إلى أن المعهد القومى للإدارة كان قد أطلق مبادرة "الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة"، خلال المنتدى الأول للحوكمة والتنمية فى أفريقيا التى أطلقته وزارة التخطيط فى ختام فعاليات اجتماعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بشرم الشيخ.