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الأحد، 28 أبريل 2019 10:27 م
خالد صلاح
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وحدة الحفر لطاقة السعودية تشترى منصات شلمبرجير فى الشرق الأوسط

الأحد، 28 أبريل 2019 09:02 م
وحدة الحفر لطاقة السعودية تشترى منصات شلمبرجير فى الشرق الأوسط نفط - أرشيفية
دبي (رويترز)
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قالت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) السعودية اليوم الأحد: إن وحدتها شركة الحفر العربية اتفقت على شراء نشاط منصات الحفر البرية بالشرق الأوسط التابعة لشركة شلمبرجير فى الكويت وسلطنة عمان والعراق وباكستان مقابل 415 مليون دولار.

وبعد هذا التوسع، ستدير شركة الحفر العربية 58 منصة حفر برية وتسع منصات بحرية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت طاقة فى بيان إن مويليس قدم المشورة لها، بينما تولى روتشيلد تقديم المشورة لشركة شلمبرجير فى الصفقة، المتوقع إغلاقها فى النصف الثانى من العام الحالى.


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