video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"نيويورك تايمز" تُجبر على الاعتذار عن كاريكاتير صور نتنياهو فى هيئة "كلب"

الأحد، 28 أبريل 2019 10:57 ص
"نيويورك تايمز" تُجبر على الاعتذار عن كاريكاتير صور نتنياهو فى هيئة "كلب" كاريكاتير نيويورك تايمز
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

اضطرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى الاعتذار عن رسم كاريكاتيرى نشرته فى طبعته الدولية، بعد أن وصفه البعض بأنه معاد للسامية، لأنه صور رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كلب يحيط برقبته طوق تتدلى منه نجمة داود، ويمسك به الرئيس ترامب الذى صوره الرسم كشخص أعمى يقود الكلب.

 وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن محررو الرأى بالصحيفة قدموا اعتذارا على حسابها على تويتر أمس، السبت، على هذا الكاريكاتير العدائى الذى ظهر فى الطبعة الدولية من عدد المجلة فى 25 إبريل.

  وجاء الاعتذار بعد أن أثار الرسم انتقادات كثيرة من المؤيدين لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أن نشر بجوار مقال لكاتب الأمريكى الشهير توماس فريدمان عن الهجرة.

 وقال نيويورك تايمز فى بيانها على تويتر: "كاريكاتير سياسى فى الطبعة الدولية من صحيفة نيويورك تايمز تضمن إيحاءات معادية للسامية والتى تصور رئيس وزراء إسرائيل ككلب مرشد يضع طوق يحمل نجمة داود ويقوده الرئيس الأمريكى الذى يضع القلنسوة اليهودية. وكانت الصور مسيئة وكان من الخطأ نشرها... وقد تم حذفها منذ هذا الوقت".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلى قد أعلن مؤخرا أن سيسمى إحدى مدن الجولان باسم ترامب، كشكر له بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على المرتفعات السورية المحتلة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يستفز العرب بوعد إطلاق اسم ترامب على قرية فى هضبة الجولان ..فيديو

وزير إسرائيلى يدين وصف ديمقراطى أمريكى بارز لحكومة نتنياهو بـ"العنصرية"

نيويورك تايمز

بنيامين نتنياهو

رسم كاريكاتير

دونالد ترامب

صحيفة امريكية




لا تفوتك
تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

تفاصيل أهداف كريستيانو رونالدو الـ600 مع الأندية

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

الصراع السلفى الصوفى يتجدد.. قيادى بالدعوة السلفية يهاجم الصوفية: متعاطو مخدرات ومناهجهم قائمة على نشر الفسق والضلال.. ومشايخ الطرق يردون: مرتزقة وتكفيريون ويريدون زعزعة العقيدة لينتصروا للفكر الداعشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة