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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأحد، 28 أبريل 2019 11:39 ص
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و 8 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و10 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2597 طن قمح فى حين غادر عدد 863 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47068 من البضائع العامة منها عدد 103 سيارة نقل محملة بـ 4870 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166821 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 42885 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1892 طن ملح و1650 طن فوسفات و 6421 طن يوريا و 2255 طن علف .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 692 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 406 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 320 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16850 طن حديد و 4756 طن أرز و5322 طن جيلاتين و 1002 طن بسلة و 7401 طن خشب و 600 طن خردة و1000 طن قمح و13830 طن ذرة و220 طن صودا معبأ .

هذا وقد غادر الميناء قطار حجارة بعد أن قام بتفريغ 1000 طن من حمولته .

 

 

 


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