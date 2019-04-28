موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس شم النسيم معتدل وانخفاض الحرارة 3درجات..والعظمى بالقاهرة 31درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى توقعاتها لحالة الارصاد غدا وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة غدا الاثنين، بمعدل 3 درجات مئوية، لتسجل العظمى بالقاهرة 31 درجة، ليسود طقس ربيعى معتدل على كافة الأنحاء.





تستهدف الدولة ضمن خطتها للتنمية خلال العام المالى الجديد 19/ 2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل، عددا من المستهدفات حول خطة التنمية المستدامة "متوسطة المدى" التى وضعتها الحكومة للفترة من 18/2019 إلى 21/2022.





ينشر " اليوم السابع "، الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وخاصة حديقة حيوان الجيزة، نظرا لأنها أكبر الحدائق على مستوى المحافظات، لاستقبال احتفالات شم النسيم.





عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمنطقة برج العرب فى الإسكندرية، تمهيداً للقاء المرتقب بين النادى الزمالك والنجم الساحلى فى دور نصف النهائى بالكونفدرالية.





أسرار كثيرة كشفت عنها الحلقات السابقة للوثائق المسربة لجماعة الإخوان المسلمين، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، وفى هذه الحلقة نرصد أهم المعلومات عن الجامعة العالمية للتجديد ـ IUR والتى تأسست فى يونيو 2016 وفق بروتوكول بين حكومتى تركيا وماليزيا، ويساهم فيها الإخوان عن طريق شركة أسسها التنظيم الدولى للإخوان باسم (أكاديمية MoA).





وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين مع احتفالات شم النسيم بضرورة شراء الأسماك المملحة والمدخنة من مصادر موثوق بها منعا للتعرض للأسماك الفاسدة التى تسبب التسمم وقد يؤدى بالمواطن للوفاة.





شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.





عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، من انتشار الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول التى تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية"، والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا، بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى فى اتجاه ميدان النصر.





أعلنت هيئة السكة الحديد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.