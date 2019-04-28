video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ملتقى للصيادلة وشركات العناية الشخصية بمؤتمر "HO" بالغردقة

الأحد، 28 أبريل 2019 05:32 م
ملتقى للصيادلة وشركات العناية الشخصية بمؤتمر "HO" بالغردقة ملتقى للصيادلة وشركات العناية الشخصية
تقرير خاص
إضافة تعليق

في تجمع من أجل صحة المواطن ووصول الخدمات الدوائية والصيدلية إلى المريض المصرى التقت كبرى شركات الأدوية ومستلزمات العناية الشخصية، في مؤتمر حاشد بمدينة الغردقة "HO"، حيث تم التعرف على العروض التى تميز الشركات للاستفادة منها فى رفع اقتصاديات الصيادلة، وأثنى الجميع على التنظيم المتطور للمؤتمر من حيث عدد الشركات المشاركة، بالإضافة إلى العروض التى تقدمها مجموعة شركات المتحدة لخدمة الصيادلة والبرامج الجديدة.

 

معلومات وبرامج متطورة لخدمة الصيادلة، تكنولوجيا جديدة للتعاون بين كبري شركات الادوية ومستلزمات العناية الشخصية والصيادلة للرفع اقتصاديات الصيادليات وتطوير الخدمات المقدمة لهم، في تجمع كبير التقى فيه  كبرى شركات الأدوية ومستلزمات العناية الشخصية بالصيادلة بمحافظات الصعيد "قنا والغردقة"، فى مؤتمر حاشد لم يكن الأول من نوعه بمدينة الغردقة، حيث تم التعرف على العروض التي تميز الشركات للاستفادة منها في رفع اقتصاديات الصيادلة.

 

وأثني الجميع على التنظيم المتطور للمؤتمر من حيث عدد الشركات المشاركة ، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها مجموعة شركات المتحدة لخدمة الصيادلة والبرامج الجديدة في إطار تطوير الخدمات المقدمة للصيدلي المصري ..

 حضر عدد كبير من الصيادلة و تناول المؤتمر تبادل الأفكار الجديدة والمطورة من وكذلك طرح البرامج التي تساعد علي تطوير الصيدليات والبرمجة ، التي تقدمها شركات الدكتور "حسام عمر"  للنهوض باقتصاديات الصيادلة والعمل علي تنمية الموارد الخاصة لهم

 

قال الدكتور " حسام عمر " رئيس مجلس ادارة المجموعة المتحدة "HO" أن الموتمر يحتوي على العديد من الخدمات المختلفة التي نقدمها من للسوق الدوائي بالإضافة إلى وسائل التوعية المقدمة لخدمة الصيادلة علي مستوي الجمهورية ، مثل (الميكنة والتمويل والتصنيع  وخدمات التوزيع والتسهيلات الائتمانية وخدمة العملاء) بالأضافة للأنشطة الجديدة كالتأمين والخدمات المالية والبنكية وكذلك البرامج الاخري .

كما يهدف بصورة مستمرة لتحسين اقتصاديات الصيدلي المصرى، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمريض، من خلال الاعتماد على نظام تكنولوجي متطور للقضاء علي مشاكل الادوية وهو منظومة  "الميكنة."

 

مضيفا  أن المجموعة تنتهج  ترسيخ شعارها (شريكك المفضل)، وهو أن تظل مصلحة الصيدلي في اهتمامها الأول والدائم، مؤكدة أنه العامل المشترك والأساسي في تنمية سوق الدواء، بالإضافة إلى التنمية والتطوير المستمر لكل ما هو جديد  في سوق الدواء وخدمة الوطن والمواطن، وفي إطار منظومة محكمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه الأنظمة الحديثة في سوق الدواء.

2d37bac4-a78a-421b-9d22-8b5db7a86b9e
 
04ea5021-eb97-4744-a55b-f98ce58e5927
 
22a8a903-92d9-4f6c-a71a-0e5a9b572433
 
99a4bd1c-3d9b-4666-bb0b-21cf802af1ed
 
4941568b-c035-440c-b219-6a72b2a3d2dc
 
27665359-6d99-460d-a124-bc4df8ddb9d9
 
b2d5c9df-730f-4a86-9e06-b92860f6204e
 
c91da15b-3dac-4a25-8727-be5ec3795b50
 
d29abdb6-aae9-4153-bbd0-2274a00eb7d1
 
e6e8a7ef-1e19-4163-bbe7-d6e752bed527

إضافة تعليق

ملتقى الصيادلة

العناية الشخصية

HO

حسام عمر




لا تفوتك
المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة