مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

كتب محمود طه حسين

أيام قليلة وتبدأ امتحانات نهاية العام لطلاب النقل فى جميع المحافظات، حيث يؤدى قرابة 19 مليون طالب وطالبة امتحانات نهاية العام الدراسى 2018-2019.

"اليوم السابع" يقدم فى 8 معلومات أبرز المحظورات التى يجب على الطالب الحرص من عدم الوقع فيها.

1ـ عدم اصطحاب المحمول داخل اللجنة أو أى وسيلة غش.

2ـ عدم تصوير أو نشر أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

3ـ عدم التأخير عن وقت الامتحان المحدد لأكثر من 15 دقيقة أو 20 دقيقة بحد أقصى.

4ـ تميز أجزاء من كراسة الإجابة أو الخروج بها من لجنة الامتحان.

5ـ كتابة أى عبارات فى كراسة الإجابة بعيدة عن مضمون الامتحان لا تكن عبارات "خارجة".

6ـ سب الملاحظ أو المراقب داخل لجنة الامتحان أو ارتكاب أعمال شغب.

7ـ يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه فى حالة ارتكابة أى مخالفة سبق ذكرها وقد يحرم من المادة بأكملها أو السنة الدراسية حسب جسامة المخالفة.

8ـ ترك ورقة الإجابة فارغة دون كتابة أى جمل فيها.