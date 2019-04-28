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معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل المواطنين بمدينة نصر لليوم الخامس

الأحد، 28 أبريل 2019 07:00 ص
معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل المواطنين بمدينة نصر لليوم الخامس معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان
كتب مدحت وهبة
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يستقبل معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان المواطنين لليوم الخامس، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتم طرح السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
ويستقبل المعرض الجمهور على مدى إحدى عشرة ساعة يوميًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساء، حيث تشارك فى المعرض وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردى السلع والمواد الغذائية، كما تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين.
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد ارتفاع عدد معارض وشوادر سوبر ماركت أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لافتًا إلى أن عدد فروع المعارض  والشوادر سواء الثابتة أو المتحركة من خلال السيارات المتنقلة  فى كافة المحافظات يتحاوز 1400 فرع بجانب مشاركة كافة السلاسل التجارية الكبرى من خلال تخصيص جناح كفرع بالمعرض وبنفس مبادرات تخفيضات الأسعار.
 

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