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مصرع 4 أشخاص إثر سقوط رافعة فى مبنى تحت الإنشاء بمدينة سياتل الأمريكية

الأحد، 28 أبريل 2019 10:43 م
مصرع 4 أشخاص إثر سقوط رافعة فى مبنى تحت الإنشاء بمدينة سياتل الأمريكية سقوط رافعة _ صورة أرشيفية
واشنطن أ ش أ
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لقى 4 أشخاص مصرعهم إثر سقوط رافعة  فى موقع تحت الإنشاء بمدينة سياتل الأمريكية .

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن المتحدث باسم قوات الشرطة أوضح أن الحادث أسفر عن مصرع 3 رجال وسيدة فضلا عن جرح 3 أشخاص آخرين .

وتابع المتحدث قائلا " إن اثنين من القتلى كانا يعملان على الرافعة، فيما قتل شخصان آخران بسبب سقوط الرافعة على سيارتهما وإن الحادث أدى أيضا إلى تدمير 6 سيارات، غير أنه من السابق لأوانه تحديد سبب السقوط المفاجىء للرافعة " .

 


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