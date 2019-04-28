مصرع 4 أشخاص إثر سقوط رافعة فى مبنى تحت الإنشاء بمدينة سياتل الأمريكية

واشنطن أ ش أ

لقى 4 أشخاص مصرعهم إثر سقوط رافعة فى موقع تحت الإنشاء بمدينة سياتل الأمريكية .

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن المتحدث باسم قوات الشرطة أوضح أن الحادث أسفر عن مصرع 3 رجال وسيدة فضلا عن جرح 3 أشخاص آخرين .

وتابع المتحدث قائلا " إن اثنين من القتلى كانا يعملان على الرافعة، فيما قتل شخصان آخران بسبب سقوط الرافعة على سيارتهما وإن الحادث أدى أيضا إلى تدمير 6 سيارات، غير أنه من السابق لأوانه تحديد سبب السقوط المفاجىء للرافعة " .