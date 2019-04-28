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مصرع 10 أشخاص ونزوح الآلاف عقب فيضانات شديدة بإندونيسيا

الأحد، 28 أبريل 2019 11:17 ص
مصرع 10 أشخاص ونزوح الآلاف عقب فيضانات شديدة بإندونيسيا فيضانات ـ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)
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لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وفقد ثمانية آخرون إثر الفيضانات التى اجتاحت عدة أجزاء من مقاطعة بنجكولو الإندونيسية.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى فيضان عدة أنهار فى بنجكولو، مما أدى إلى غمر عدة أجزاء من المقاطعة، وتم إجلاء نحو 12 ألف شخص بينما دٌمرت مئات المبانى والجسور والطرق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية اليوم الأحد.

كما تسببت الفيضانات فى حدوث انهيارات أرضية وقطعت الاتصالات البرية بين المناطق فى بنجكولو وبين المقاطعة وغيرها من المقاطعات.

وقال حاكم بنجكولو روحيدين مرسياه إن الفيضانات ضربت جميع المناطق والمدن فى المقاطعة تقريبًا، مشيرا إلى أنه تم نشر عمال الإنقاذ للمساعدة فى إجلاء السكان المتضررين وتقليل آثار الفيضانات والانهيارات الأرضية وخاصة على الطرق الحيوية.

وأضاف أنه تم إرسال المعدات الثقيلة من مكتب الأشغال العامة والإسكان إلى مواقع الانهيارات الأرضية، ولكن نظرًا لأن عددها محدود فقد دعا شركات المزارع والتعدين فى مقاطعة بنجكولو إلى إرسال معدات ثقيلة إلى المناطق المتضررة.

 


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