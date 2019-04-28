مصرع فلاح سقط داخل ماكينة دراسة الغلال فى المنوفية بعد اختلا توازنه

كتب فريق المحافظات

لقى فلاح بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه نتيجة اختلال وتوازنه سقوطه داخل ماكينة دراس الغلال أثناء قيامه محصول القمح، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير امن المنوفية ،اخطاراً، من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بوفاة “م،ا،م فلاح ومقيم بقرية رملة الانجب بمركز اشمون، نتيجة إختلال وتوازنه سقوطه داخل ماكينة دراس الغلال اثناء قيامه محصول القمح، مما أدى إلى إصابته بجروح قطعية بالرأس والوجة واليد، وبتر الذراع الأيمن ووفاته.

بالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفى، أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، لافتا إلى أن الوفاة نتيجة الإصابات، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.