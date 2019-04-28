مصرع طفلة سقطت من أعلى سطح منزلها فى المنوفية

كتب فريق المحافظات

لقيت طفلة بقرية عرب أبو ذكرى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعها وذلك إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد ببلاغ إلي مركز قويسنا من ر.ف.ح 53 عاما ويعمل تاجر أنه أثناء قيام نجلته جنا طفلة تبلغ من العمر عامان أثناء لهوها وسط أشقائها أعلي سطح المنزل اختل توازنها وسقطة من أعلي السطح علي الأرض مما أدى إلي وفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة بسبب إصابتها بنزيف في المخ ونفي الشبة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم رقم 4324 جنح مركز قويسنا لسنة 2019، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.