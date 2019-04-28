مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصين آخرين، اليوم الأحد، فى حادث تصادم شاحنة وسيارة نصف نقل بطريق الخارجة أسيوط.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب الحادث.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد بمصرع عبد الكريم جودة النجار في حادث تصادم شاحنة وسيارة نصف نقل بطريق الخارجة - أسيوط وإصابة 2 فى الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.