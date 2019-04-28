مستشفي جامعة سوهاج توفر أحدث علاج للجلطة الدماغية

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج عن توفير أحدث الحقن المذيبة لعلاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بوحدة العناية المركزه الخاصه بقسم المخ والأعصاب بالمستشفي الجامعي.

وقال "عزيز" إن السكتة الدماغية تعتبر ثاني سبب للوفاة على مستوى العالم والسبب الأول للإعاقة وفي هذا الإطار حرصت الجامعة علي توفير هذا العلاج من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين.

وفي السياق نفسه ذكر رئيس الجامعة أنه تم تشغيل وحدة عناية مركزة لمرضي السكتة الدماغية داخل المستشفى الجامعى منذ ثلاثه أشهر، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة التي تحتاجها تلك الوحدة، حتي تكون جاهزة لإستقبال مرضي نزيف المخ والجلطات الدماغية.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة نشر الوعى لدى المواطنين بأعراض الجلطة الدماغية للذهاب فورا للمستشفي عند حدوث تلك الأعراض، لتلافي حدوث أية مضاعفات.

وقال الدكتور غريب فاوي رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب، أن تلك الحقن المذيبة تعد احدث علاج للجلطة الدماغية، ولابد أن تؤخذ خلال الأربع ساعات الأولي من حدوث الجلطة، حيث أن نسب الوفاة والإعاقة تعتمد في المقام الأول على مدى وعى العامة وسرعة نقل المريض للمستشفى.

وأوضح "فاوي" أن الأعراض الأوليه لحدوث الجلطة الدماغية تحدث بصورة مفاجأة كصعوبة بالكلام ، ثقل أو تنميل أو ضعف بحركة بأحد الأطراف بالجسم، عدم الأتزان فى الحركة، دوار، الشعور بالقيء، إزدواج الرؤية وصعوبة بالبلع، وسيلان اللعاب من الفم، أو عدم التركيز وغير ذلك من الأعراض المرتبطة بوظيفة المخ.