مدير تعليم الأقصر يبحث استعدادات الاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوى

الأقصر - أحمد مرعى

عقد عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم، الأحد، اجتماعاً مع مديرى الادارات ومدير مركز التطوير التكنولوجى ومديرى ورؤساء أقسام التعليم الثانوى بالادارات التعليمية، وذلك لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018 / 2019.

وشدد عمران على ضرورة اتباع جميع الإجراءات المنظمة لأعمال سير الامتحانات بكل لجان الاختبارات الإلكترونية طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحان، مشيراً إلى أن لجان الامتحانات تشكل كما هو متبع بإجراءات سير الامتحانات من رئيس اللجنة، وهو مدير المدرسة والمراقبين والملاحظين.

ووجه عمران بتشكيل غرفة عمليات على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية، وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوي بالإدارة التعليمية ومدير التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية وموجه أول المادة التي يجرى عليها الاختبار، وتعد كل مدرسة تقرير يومى شامل عن سير الاختبار بالمدرسة ويتم تسليمه إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية ومن ثم إلى غرفة عمليات المديرية.

ونبه عبد اللطيف عمران، على أنه فى حالة عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان الإلكتروني فعلى الملاحظين اعداد محضراً بذلك، موضحاً به الأسباب والمعوقات التى أدت إلى ذلك حفاظاً على حق الطالب، مطالباً كل مدرسة بإعداد كشوف بأسماء طلاب كل فصل موضحاً بها الرقم المسلسل للتابلت الخاص بالطالب وكذلك الرقم القومى.

وأكد مدير تعليم الأقصر، على أن مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مختص بالمساعدة في عملية تجاوز العقبات التكنولوجية أمام الطلاب، والتنبيه على جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة؛ حيث يتم غلق الموقع إلكترونيا بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة، وأشار إلى أنه ممنوع منعاً باتاً اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير داخل لجان الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية طبقاً لقانون مكافحة الغش، ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الاختبار في تلك المادة.

كما أكد على ضرورة التنبيه على الطلاب بالتأكد من صلاحية أجهزة التابلت الخاصة بهم لأداء الامتحان وأبلاغ المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي فى حالة وجود أى مشكلة.

وبالنسبة لطلاب الدمج والخدمات، أكد عمران أنه طبقاً لتعليمات الوزارة، فإن طلاب الدمج لن يخضعوا لهذا الاختبار نظراً لوجود مواصفات ورقة امتحانية خاصة بهم، وسيتم اختبارهم كالمعتاد أسوة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن طلاب الخدمات والمنازل سيتم اختبارهم ورقياً

وشدد فى نهاية الاجتماع على تكاتف الجميع لضمان سير الامتحانات بالصورة المطلوبة اللائقة.