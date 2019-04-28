video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ ومدير أمن قنا يفتتحان معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نجع حمادي

الأحد، 28 أبريل 2019 03:43 م
محافظ ومدير أمن قنا يفتتحان معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نجع حمادي خلال الزيارة
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
 
 
 
 
 
 
 
افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا معرض " سوبر ماركت اهلا رمضان " المقام بمقر حديقة الأسرة بمدينة نجع حمادي بالتعاون مع عدد من المجمعات الاستهلاكية ومصانع وشركات المواد الغذائية وذلك بحضور  احمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
 
اوضح الهجان ان المعرض يوفر كافة السلع الغذائية الاساسية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات شهر رمضان  بنسبة تخفيض 20٪  بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين لافتا الي انه تم افتتاح 3 معارض " اهلا  رمضان " بمدينة قنا الاسبوع الماضي فضلا عن 7 معارض اخري بمدن " ابوتشت ، فرشوط ، دشنا ، الوقف ،  قفط ،  قوص ،  نقاده" .
 
وتفقد الهجان السلع الغذائية التي يوفرها المعرض معربا عن شكره لكافة الجهات المشاركة في المعرض لحرصها علي توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال الشهر المبارك وقدم محافظ قنا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان داعيا الله ان يعيده علي مصر والأمه الاسلامية بالخير واليمن والبركات .
 
كما تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال مبادرة"100 مليون صحه"بدير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي، مقدمًا الشكر لفريق المبادره لاستثمارهم التجمعات العامه في إجراء الفحص الطبي الطبي لزوار الدير.
 
جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا  لدير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامه المجيد.
 
و أثنى محافظ قنا، على جهود فرق الطبيه للمبادرة المنتشرة بكافة المناطق للوصول إلى كافة المستهدفين بالمحافظه، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد للوصول إلى كافة المستهدفين خلال اليومين الباقيين من عمل المبادرة بالمحافظه. 
 
يذكر أن فرق مبادرة 100 مليون صحه بمحافظة قنا، تمكنت حتى الآن من تحقيق نسبة 79 ى ٪ من جملة المواطنين المستهدفين والبالغ عددهم 2 مليون و 24  ألف مواطن.
 
IMG_7995
 

IMG_8005 (1)
 
IMG_8005
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا وصول 17 سيارات جديدة بـتكلفة 4 مليون و760 ألف جنيه

اخبار مصر

قنا اليوم

حملة مليون صحة

اخبار محافظات

محافظة قنا




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة