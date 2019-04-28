محافظ ومدير أمن قنا يفتتحان معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نجع حمادي

قنا - وائل محمد

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا معرض " سوبر ماركت اهلا رمضان " المقام بمقر حديقة الأسرة بمدينة نجع حمادي بالتعاون مع عدد من المجمعات الاستهلاكية ومصانع وشركات المواد الغذائية وذلك بحضور احمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. اوضح الهجان ان المعرض يوفر كافة السلع الغذائية الاساسية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات شهر رمضان بنسبة تخفيض 20٪ بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين لافتا الي انه تم افتتاح 3 معارض " اهلا رمضان " بمدينة قنا الاسبوع الماضي فضلا عن 7 معارض اخري بمدن " ابوتشت ، فرشوط ، دشنا ، الوقف ، قفط ، قوص ، نقاده" . وتفقد الهجان السلع الغذائية التي يوفرها المعرض معربا عن شكره لكافة الجهات المشاركة في المعرض لحرصها علي توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال الشهر المبارك وقدم محافظ قنا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان داعيا الله ان يعيده علي مصر والأمه الاسلامية بالخير واليمن والبركات .

كما تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أعمال مبادرة"100 مليون صحه"بدير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي، مقدمًا الشكر لفريق المبادره لاستثمارهم التجمعات العامه في إجراء الفحص الطبي الطبي لزوار الدير.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا لدير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامه المجيد.

و أثنى محافظ قنا، على جهود فرق الطبيه للمبادرة المنتشرة بكافة المناطق للوصول إلى كافة المستهدفين بالمحافظه، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد للوصول إلى كافة المستهدفين خلال اليومين الباقيين من عمل المبادرة بالمحافظه.

يذكر أن فرق مبادرة 100 مليون صحه بمحافظة قنا، تمكنت حتى الآن من تحقيق نسبة 79 ى ٪ من جملة المواطنين المستهدفين والبالغ عددهم 2 مليون و 24 ألف مواطن.