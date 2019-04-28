محافظ شمال سيناء يفتتح محطة تحلية مياه العريش

العريش - محمد حسين

افتتح اليوم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محطة تحلية المياه بالعريش الكائنة على شاطئ المساعيد بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا و بتكلفة 68 مليون جنية للمحطة و 30 مليون للمأخذ البحري .

وشارك المحافظ افتتاح المحطة اللواء هشام الخولي نائب المحافظ و المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب بشمال سيناء.

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات له ان شمال سيناء تحصل على نصيبها من مياه النيل من محطات رفع القنطرة شرق بطاقة من 50 الي 45 الف متر مكعب يوميا، و المستهدف انشاء 4 محطات تحلية بالعريش لتصل الي طاقة 100 الف متر مكعب حيث توجد محطتين في المساعيد و محطتين في الريسه بطاقة 35 الف متر مكعب. ، لافتا انه جارى تجهيز محطتين تحلية في الشبخ زويد بطاقة 11 الف متر مكعب و سيتم عملها فور اكتمال انشاء خط الكهرباء الجديد و أيضا توجد محطتين في رفح بطاقة 11 الف متر مكعب سيتم تغذية مدينة رفح الجديدة منها و لافتا إلى أن منظومة المياه المطورة تهدف الى القضاء على مناوبات توزيع المياه و الضخ اليومي لسكان المدينة.