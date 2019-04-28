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محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكاتدرائية مارجرجس والشهداء بطنطا

الأحد، 28 أبريل 2019 01:31 ص
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكاتدرائية مارجرجس والشهداء بطنطا محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا
الغربية عادل ضرة
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شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية قداس عيد القيامة الذى أقيم بكاتدرائية  مارجرجس والشهداء بطنطا نائباً عن رئيس الجمهورية بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء أكثم الحلوانى رئيس هيئة الأمن القومى بوسط الدلتا والعميد حازم الخولى مدير فرع الامن الوطنى بالغربية واللواء عادل سليمان مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بوسط الدلتا والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة والدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية والقيادات التنفيذية والبرلمانية وعدد من رجال الدين الإسلامى.

 

وفى بداية وعظته الدينية أعرب نيافة الانبا بولا مطران ابراشية طنطا وتوابعها عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية لحرصه على حضور قداس عيد القيامة المجيد. وخلال العظة اوضح ان الهدف من الاحتفال بعيد القيامة هو زرع روح القيامة لنعيش روحا وجسدا فى تعاون وننشر التلاحم والتسامح والمحبة  فيما بيننا.

 

كما هنأ محافظ الغربية الأخوة المسيحيين بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد متمنياً قضاء اعياد سعيدة تغمرها مظاهر البهجة والسرور.

محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (1)
 
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (2)
 
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (3)
 
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (4)
 
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (5)
 
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (6)
 
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (7)
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (7)

 

محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (8)
 
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (9)
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (9)

 

محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (10)
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (10)

 

محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (11)
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (11)

 

محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (12)
محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بطنطا (12)

 

 


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