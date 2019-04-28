محافظ الشرقية ومدير الأمن يهنئون أسقف الزقازيق ومنيا القمح بعيد القيامة المجيد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد تربطهم روابط الإخوة والوطنية ويعملون معاً على بناء الوطن وتقدمه وتحقيق أمنه وإستقراره، مؤكداً أن الإحتفال بعيد القيامة المجيد يمثل رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان ليصنع الخير ليس من أجل نفسه فقط ولكن من أجل الوطن الذى نعيش فيه، وقال نعتز غاية الإعتزاز ونشعر بكل الفخر بالروابط والمشاعر القوية والسماحه الدينية التى تميز الشعب المصرى وتربط بين مسلميه ومسيحيه الحريصين على الحفاظ على وحدته وأصالته وعراقته التى تميزه بين جموع شعوب العالم .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام صباح اليوم بزيارة مطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة للأخوة لأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، والتقى بنيافه الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

كما زار المحافظ الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق وإلتقى بالأب سمعان صبحى راعى الطائفة الكاثوليكية، وفى الكنيسة الإنجيلية إلتقى المحافظ مع القس وائل نشآت وقال ستظل وحدة مصر وتماسكها فى سلام وتعايش أهلها الطيبين وأقدم أجمل التهانى لأبناء الأمة بعيد القيامة المجيد.

وأعرب عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والإستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

ومن جانبه أكد نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، أن الوطنية درع واقى ضد الطائفية فى رحابها تزول المشاكل والإختلافات العقائدية، مشيراً إلى أن مصر ستظل مناره للإخاء والمحبه ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها، وقال أن الإحتفال بعيد القيامة المجيد دعوه لكل الشعوب أن تقييم الخير والتسامح والمحبه والسلام، مقدماً التهنئة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

رافق المحافظ فى الزيارة اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف ورجال الدين الإسلامى من الأوقاف والأزهر ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة، وعددٍ من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة.



محافظ الشرقية ومدير الأمن يهنئون أسقف الزقازيق بعيد القيامة



محافظ الشرقية ومدير الأمن يهنئون أسقف الزقازيق بعيد القيامة



محافظ الشرقية ومدير الأمن يهنئون أسقف الزقازيق بعيد القيامة



محافظ الشرقية ومدير الأمن يهنئون أسقف الزقازيق بعيد القيامة



محافظ الشرقية ومدير الأمن يهنئون أسقف الزقازيق بعيد القيامة



محافظ الشرقية ومدير الأمن يهنئون أسقف الزقازيق بعيد القيامة