محافظ الجيزة: تجهيز المدارس لامتحانات التيرم الثانى

كتب سيد الخلفاوى

عقب انتهاء العرس الديمقراطى التى شهدتة البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة برفع مستوى النظافة من محيط المدارس والمقار الخاصة باستفتاء الدستور، ورفع أى مخلفات وكنس وتجريد الشوارع لإعادتها إلى ما كانت عليه بالسابق بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

كما كلف المحافظ بإزالة كل اللافتات واثار عمليه التصويت من الشوارع والطرق الرئيسية مع إعادة الشيء لأصله وإصلاح وترميم الأرصفة والشوارع .

وجه راشد رئيس هيئة النظافة بتنظيم حملات نظافة وكنس وتجريد على مدار الـ 24 ساعة ورفع أى مظاهر للمخلفات والقمامة مشدداً على رفع أى مخلفات من محيط كل المدارس استعداداً لاستقبال إجراء اختبارات نهاية العام الدراسى للصفوف الدراسية .

وثمن محافظ الجيزة على جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى إعداد اللجان الانتخابية وتجهيزها خارجياً وداخلياً خلال فترة الإعداد لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بيسر وبسهولة ومتابعتهم المستمرة خلال فترة التصويت ما أدى إلى عدم حدوث مشكلات جسيمة أو معوقات تؤثر على سير عملية التصويت على التعديلات الدستورية .