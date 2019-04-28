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محافظ الإسماعيلية: التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ خلال شهر رمضان

الأحد، 28 أبريل 2019 02:00 ص
محافظ الإسماعيلية: التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ خلال شهر رمضان اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، لليوم السابع أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية، تسعى إلى التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالتعاون ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة والغرفة التجارية، وذلك لتسهيل الحصول على السلع الغذائية خلال شهررمضان بأسعار مخفضة وضرورة توفير كافة المستلزمات، وكافة السلع خلال تلك الفترة، وأن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ، بجميع مراكزومدن المحافظة الى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة، التى تغطى كافه قطاعات المحافظة وتوابعها .
 
وأشارالمحافظ، إلى أنه تم الإنتهاء من وضع الخطة التنفيذية الخاصة بالاستعدادات، لاستقبال شهررمضان الكريم، وسرعة الانتهاء من اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق خلال الشهرالكريم، مع وضع خطة للرقابة التامة على جميع السلع والأغذية والمنتجات الرمضانية، بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين وجهازحماية المستهلك بالمحافظة، للتأكد من سلامة وإستيفاء تلك الأغذية للاشتراطات الصحية، ومطابقة المواصفات القياسية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية الصحة العامة للمواطنين.
 
وأوضح المحافظ أنه تم إفتتاح معرض أهلا رمضان السنوى لطرح كميات إضافية من جميع مستلزمات الشهر الكريم، الى جانب السلع الأساسية والإستراتيجية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن، والأسماك الطازجة والمجمدة والخضروالفاكهة وفتح منافذ وشوادرإضافية جديدة.
 
 

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