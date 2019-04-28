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الأحد، 28 أبريل 2019 06:34 م
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محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير "حديقة الإسعاف"

الأحد، 28 أبريل 2019 06:13 م
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير "حديقة الإسعاف" محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على تطوير "حديقة الإسعاف" مع الحفاظ على هويتها لجعلها نموذجا جيدا يحتذى به فى الحدائق الأخرى على مستوى الثغر، مشددا على ضرورة وضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير التى تتم بها.

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير حديقة الإسعاف (1)

وذلك خلال تفقده اليوم أعمال رفع كفاءة وتطوير الحديقة والمنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية بنطاق حى وسط، للتأكد من الأعمال والإلتزام بالتصميمات التى تم الإتفاق عليها مسبقا فى إطار الاستعدادات المستمرة للمحافظة لإستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. وبحضور اللواء أحمد بسيونى، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، واللواء سمير صدقي رئيس حى وسط، وم. أمل محمود القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير حديقة الإسعاف (2)

وأوضح محافظ الإسكندرية أن أعمال تطوير الحديقة؛ تستهدف زيادة المسطح الأخضر عن الوضع الحالي مع الحفاظ علي جميع أشجار النخيل بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والإضاءة بالكامل بالإضافة إلى تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة، وتركيب بردورة جديدة وفقا للكود العالمى، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالإضافة إلي تأمين الحديقة من خلال شركة متخصصة للحراسة.

وتفقد قنصوه أعمدة الإضاءة الديكورية المحيطة بالاستاد ووجه بدراسة تعميمها علي باقي المناطق بالمحافظة. كما تفقد جميع أعمال التطوير بمحيط الاستاد.

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير حديقة الإسعاف (3)

كما تفقد اللواء حمدى الحشاش أعمال التطوير بالحدائق والميادين العامة من تهذيب وتنسيق الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء بها، وأعمال الإضاءة وصيانة أعمدة الإنارة. والتأكد من قيام مسئولي النظافة برفع المخلفات وعدم تراكمها بالشوارع، وتابع تركيب البردورات ودهانها بالشوارع الرئيسية، بالإضافة إلي المرور علي عدد من الشواطيء للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصطافين.

رافق السكرتير المساعد خلال الجولة، المهندسة سحر شعبان، رئيس حى الجمرك، واللواء سمير صدقي، رئيس حي وسط، واللواء هشام كمال، رئيس حى غرب، واللواء عماد يوسف، رئيس حى العجمى.


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