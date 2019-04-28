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محافظو جنوب سيناء والبحيرة وكفر الشيخ والأقصر يشهدون احتفالات عيد القيامة

الأحد، 28 أبريل 2019 12:10 ص
محافظو جنوب سيناء والبحيرة وكفر الشيخ والأقصر يشهدون احتفالات عيد القيامة احتفالات عيد القيامة
كتبت فايزة مرسال ومحمد سليمان وأحمد مرعى وناصر جودة
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احتفلت كنائس محافظة الأقصر بقداس صلاة عيد القيامة المجيد، وسط إجراءات أمنية مشددة وبوابات إلكترونية أمام الكنائس والأديرة. 

وفى نفس السياق قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم السبت، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الأقصر، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك برفقة نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيرى، ومدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان فى استقبال محافظ الأقصر والوفد المراق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى.

وأكد محافظ الأقصر، على روح المحبة والمودة التى تجمع بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء فى الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الإخوة والوطنية، ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

كما شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ قداس عيد القيامة المجيد، ومنها كنيسة القديسة دميانةحيث اصطحبت زفة القساوسة والشمامسة، الشعب بكنيسة القديسة دميانه، القمص كيرلس زكى والقمص اسحق عبدالمسيح والقس صموائل لبيب لداخل الكنيسة.

وتزينت الكنيسة بالورود وصور القيامة فى مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكنيسة، بينما ردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة.

وشهد محيط الكنائس تكثيف التواجد الأمنى، وانتشار رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كماانتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة فى محيط الشوارع الرئيسية والفرعية، وتم منع مرور السيارات وانتظارها أمام الكنائس التى تحتفل اليوم بقداس عيد القيامة المجيد. بمدن المحافظة.

فيما ترأس منذ قليل الانبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية قداس عيد القيامة بمطرانية البحيرة بمدينة دمنهور.

حضر القداس اللواء هشام امنه محافظ البحيرة واللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف بالإضافة إلى اعضاء مجلس النواب وقيادات الأزهر الشريف وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

من جانبه أكد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة على عمق المحبة بين المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن الواحد، مضيفا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد يعكس روح الوحدة الوطنية المتأصلة فى مصر عبر التاريخ.

وأعرب مطران البحيرة عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يبذل جهودا لافته فى بناء هذا الوطن وحمايته وكذلك لدوره الكبير فى تعميق الوحدة الوطنية وتوفير المناخ الملائم لحرية العبادة.

أدى منذ قليل مئات الأقباط صلاه قداس عيد القيامة بجميع كنائس المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة ، حيث توافد المئات من الأقباط على كنيسة النبى موسى ومارى مرقص بطور سيناء وكنسية السمائين بشرم الشيخ.

 

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احتفالات عيد القيامة (2)
 
احتفالات عيد القيامة (3)
 
احتفالات عيد القيامة (4)
 
احتفالات عيد القيامة (5)
 
احتفالات عيد القيامة (6)
 
احتفالات عيد القيامة (7)
 
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