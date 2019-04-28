محافظة الإسكندرية تحذر من نزول شاطئ النخيل حفاظا على أرواح المواطنين

الاسكندرية جاكلين منير

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية اليوم المواطنين من شاطئ النخيل لأنه من الشواطئ التى تحمل درجة خطورة عند رتفاع الأمواج وأهابت بالمواطنين عدم النزول والالتزام بالتعليمات.

وأشار بيان صادر اليوم الى أن التحذير يأتى في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم و على خلفية ما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة المعنية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي.