video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظة الإسكندرية تحذر من نزول شاطئ النخيل حفاظا على أرواح المواطنين

الأحد، 28 أبريل 2019 10:30 م
محافظة الإسكندرية تحذر من نزول شاطئ النخيل حفاظا على أرواح المواطنين محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية اليوم المواطنين من شاطئ النخيل لأنه من الشواطئ التى تحمل درجة خطورة عند رتفاع الأمواج وأهابت بالمواطنين عدم النزول والالتزام بالتعليمات.

وأشار بيان صادر اليوم الى أن التحذير يأتى في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم و على خلفية ما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة المعنية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير "حديقة الإسعاف"

اخبار الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

شاطئ النخيل

شم النسيم




لا تفوتك
السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة