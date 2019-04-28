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مجدى البدوى يشيد باختيار الإسكندرية لاحتفال عيد العمال

الأحد، 28 أبريل 2019 10:46 ص
مجدى البدوى يشيد باختيار الإسكندرية لاحتفال عيد العمال مجدى البدوى
كتب محمود راغب
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أعرب الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، برئاسة مجدى البدوى عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة احتفال عيد العمال والمزمع عقده بعد غدا الثلاثاء بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية فى تصريحات صحفية،  أن أخر احتفال عمالى أقيم بالمحافظة كان  منذ 42 عاما، وذلك فى الأول من مايو عام 1977 فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات .

وأشار البدوى، إلى أن هذه الاحتفال يأتى مواكبة لتحقيق الكثير من الانجازات على عدة محاور منها الاجتماعي والاقتصادي والأمني، والسياسي.

وأوضح البدوى أنه فيما يتعلق بالمحور الاجتماعى يتمثل فى قرار الرئيس بسحب الاستشكال المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعى ضد أصحاب المعاشات الخاص بصرف الخمس علاوات  وعودة أموال التأمينات، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وزيادة المرتبات فى شهر يوليو المقبل وصرف علاوة استثنائية، والتوسع فى صرف معاش تكافل وكرامة، وتطوير منظومة الدعم للتموين والخبز، والتوسع فى بناء وحدات الاسكان الاجتماعى، وحملة 100 مليون صحة، وعلاج مليون ونصف مليون مواطن من مرضى فيروس سى .

وتابع البدوى، أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى، يتمثل فى ارتفاع الاحتياطى  النقدى، وإقامة  المشروعات القومية على مختلف الأصعدة، وتوفير 2 مليون فرصة عمل للشباب، وإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء، وعمل بنية تحتية على مستوى الجمهورية، وإنشاء 14 منطقة صناعية، وإنشاء 11 مدينة ذكية.

وفيما يتعلق بالمحور الأمنى، أوضح البدوى، أنه يتمثل فى إعادة الأمن للشارع المصرى، والقضاء على الإرهاب ومواجهته، والحفاظ على الأمن القومى للبلاد و الحفاظ على حدودها فى ظل ما تمر به المنطقة من صراعات، وأما المحور السياسى فيتمثل فى عودة مصر لمحيطها العربى و الافريقى، وترأس مصر للإتحاد الافريقى بعد تجميد عضويتها فى 2013، وعودة مصر لدورها العالمى و تأثيرها ف منطقة الشرق الأوسط.

 

 

 


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