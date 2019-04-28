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متخالفش الإرشادات.. الكاميرات تراقب محيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى

الأحد، 28 أبريل 2019 05:00 ص
متخالفش الإرشادات.. الكاميرات تراقب محيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى المرور - كاميرات مراقبة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة فى محيط الإغلاق الجزئى لطريق الإسكندرية الزراعى لرصد أى مخالفة للإرشادات المرورية ومواجهة التكدسات.

ويشمل الإغلاق الجزئى منطقة قزاز عند الكيلو 185 بدمنهور وتستغرق الأعمال 6 شهور، لإنشاء كوبرى علوى فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك الأعمال.

 تأتى تلك الأعمال لتوسعة الطريق لتتفيذ الإصلاحات، فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، لاستحداث حارة إضافية بجوار الكوبرى المار أعلى ترعة معمل قزاز، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارة لمسافة كيلو، لتأمين الأعمال.

ويشار إلى أن عرض الطريق 3 حارات مرورية، لكل اتجاه سيتم استقطاع الحارة اليمنى من الطريق، للاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، مع ترك 2 حارة مرورية لمرور السيارات.


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