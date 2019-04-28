متحدث الجيش الليبي: تركيا وقطر انضمتا للحرب ضدنا فى طرابلس بشكل صريح

كتب أيمن رمضان

قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية، إن الجيش الوطنى يقاتل فى طرابلس تنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم القاعدة الذى يصنف دولياً وإقليمياً أنه تنظيم إرهابى، بالإضافة إلى "داعش"، وجماعة الإخوان الإرهابية، وتابع: "العمليات تستهدف مخازن الأسلحة وتجمعات الميليشيات المسلحة".

وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى عقده ببنى غازى، أن هناك دولا انضمت إلى هذه الحرب بشكل صريح مثل قطر وتركيا، لافتاً إلى أنه عقب رفض الاتحاد الأوروبى ضم تركيا إليه، سعى رجب طيب أردوغان للسيطرة على المنطقة العربية وفرض الهيمنة على مقدراتها.

وعرض "المسمارى"، وثائق تناولتها وسائل إعلام تكشف كيف نقلت إرهابيين من الحدود التركية إلى الحدود السورية، لافتاً إلى أن تركيا خطيرة جداً على العالم وتدعم الإرهابيين ويجب مواجهتها بقوة.