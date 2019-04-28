video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كورال الكاتدرائية يقدم ترانيم القيامة احتفالا بالعيد

الأحد، 28 أبريل 2019 03:12 م
كورال الكاتدرائية يقدم ترانيم القيامة احتفالا بالعيد الكورال الكنسى بالكاتدرائية
كتب سارة علام - وائل ربيعى
إضافة تعليق

يقدم فريق الكورال الكنسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مجموعة من ترانيم القيامة؛ احتفالا بعيد القيامة المجيد اليوم الأحد، إذ يستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المهنئين من مختلف أطياف الشعب المصرى بعيد القيامة المجيد.

 

وخرج قداسة البابا تواضروس الثانى من مقره الباباوى ليتوسط فريق كورال الكاتدرائية ويلوح بيده لتحية شعب الكنيسة احتفالا بعيد القيامة المجيد.

 

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. البابا تواضروس يوزع حلوى العيد على قوات تأمين الكاتدرائية

البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد

عيد القيامة 2019

احتفالات عيد القيامة

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية

شم النسيم

عيد النيروز

عيد الفصح

أخبار مصر




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة