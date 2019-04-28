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كل ما تريد معرفته عن مصل البتيوليزم قاهر تسمم الفسيخ × 8 معلومات

الأحد، 28 أبريل 2019 03:12 م
كل ما تريد معرفته عن مصل البتيوليزم قاهر تسمم الفسيخ × 8 معلومات أعراض تسمم - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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مع تناول المصريين للأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة أو من أماكن غير معتمدة تحدث حالات تسمم يطلق عليها التسمم الممبارى ما قد يعرض حياة المصاب للوفاة.

 

 "اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى عن آليات أعطاء المصاب المصل أو الترياق الذى يضمن أنقاذة من الوفاة بفعل التسمم.

 

1- مصل البتيوليزم هو الترياق المصرح به من وزارة الصحة ويضمن انقاذ المصاب من الموت.

 

2- يحصل المصاب بالتسمم الممبارى الناتج عن تناول الفسيخ على البتيوليزم عن طريق الحقن الوريدى.

 

3- يتعادل مصل البتيوليزم مع جزيئات السم التى يؤثر على الجهاز العصبى للإنسان لحمايتة من الشلل.

 

4- مصل البتيوليزم عبارة عن زجاجة 250 مل وقد يحتاج المصاب إلى ثلاثة زجاجات من المصل للشفاء.

 

5-  عمر المصل المضاد فى الدورة الدموية يتراوح من 5-8 أيام .

 

6- تزداد فاعلية المصل حينما يؤخذ فى الأيام الأولى للإصابة ليمنع تطور الحالة والحفاظ على سلامتها.

 

7- تصل تكلفة المصل لعلاج المريض الواحد إلى 90 ألف جنيه.

 

8 يمنح للمواطنين المصابين بالتسمم بمستشفيات وزارة الصحة ومراكز السموم بالمجان .


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الصحة

البتيولزم

المصل

التسمم




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