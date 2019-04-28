فيديو وصور.. محافظ البحر الأحمر يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على رأس وفد من قيادات ومسئولى محافظة البحر الأحمر، بالتهاني للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا شنوده بالغردقة وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وكان فى استقبال محافظ البحر الأحمر والوفد المرافق له، قيادات كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، حيث رافق المحافظ خلال تقديمه التهانى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، واللواء ويسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، ومديري المديريات، وأحمد الضوي وحمادة غلاب ومحمد عبد المقصود أعضاء محلس النواب، والمهندس أحمد الدقاق أمين تنظيم مستقبل وطن .

كما قام المحافظ بجولة على جميع كنائس الغردقة لتقديم التهانى للأخوة الأقباط .