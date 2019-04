فيديو وصور.. تصاعد الأدخنة قرب مطار هيثرو فى لندن نتيجة حريق بمخزن

نشب حريق هائل وانفجار بالقرب من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، بينما تصاعدت أعمدة الدخان، وسط سماع دوى سيارة الشرطة والإطفاء بالقرب من المطار.

وذكرت الصحف البريطانية، أن السلطات طلبت من السكان بالقرب من المطار إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، بينما تحاول حوالى 6 سيارات إطفاء وما يصل إلى 40 من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق فى مخزن الفحم القديم فى طريق تاقيستوك.

وتداول رواد موقع تويتر، فيديو وصورا لأعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء بجوار المطار.

A fire broke out near #London's #Heathrow #heathrowairport in the West #Drayton area of the #UK capital, forcing authorities to shut down all #Heathrow Express and Transport for London rail services pic.twitter.com/AFBYzP9xEO