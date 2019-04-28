فيديو معلوماتى.."قبل ما تاكل الفسيخ".. اعرف اشتراطات سلامة الأسماك المملحة

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين مع احتفالات شم النسيم بضرورة شراء الأسماك المملحة والمدخنة من مصادر موثوق بها منعا للتعرض للأسماك الفاسدة التى تسبب التسمم وقد يؤدى بالمواطن للوفاة.

"اليوم السابع" يستعرض فى فيديو معلوماتى الاشتراطات الصحية التى يجب توافرها فى الأسماك قبل شرائها: