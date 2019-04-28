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فيديو.. أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة.. (الحلقة الخامسة)

الأحد، 28 أبريل 2019 02:00 م
فيديو.. أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة.. (الحلقة الخامسة) اختراق غرف الإخوان
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تكشف الحلقة الخامسة أسرار حروب القرصنة على منصات الجماعة الإرهابية والتى قام بها 40" هاكر" جندتهم جبهة إسطنبول لاستعادة نوافذها الضائعة فى مكاتب الجماعة بالمحافظات، وفى المقابل جناح الجماعة بالداخل وضع الخطة "حسم" لتصفية فريق إسطنبول وكانت النتيجة أن غنائم الحرب بين إخوان الداخل و"مكتب تركيا" هى كالتالى: 
 
 
300 صفحة على "فيس بوك" و450 حسابا فى "تويتر" و22 قناة يوتيوب وشركتين للإنتاج الفنى
11 ألف شاب وفتاة ينشطون ضمن اللجان الإلكترونية للإخوان داخل مصر.
30  مليون جنيه نفقات شهرية لتنفيذ المخطط
5  مراحل و5 استراتيجيات لخطة "الحسم الإعلامى" يجرى تنفيذها منذ يناير سبتمبر 2016
 
 
المرحلة الأولى .. للحسم الإعلامى.
المرحلة الثانية.. التحرك على محور الإنتاج الفنى بإنتاج 400 فيديو ومادة إعلامية.
المرحلة لثالثة.. الحسم على صفحات السوشيال ميديا للسيطرة على صفحات المنشقين وحساباتهم.
المرحلة الرابعة.. مراجعة الأفكار والأنشطة والتوجيهات لأفراد الجماعة.
المرحلة الأخيرة.. تقييم ومراجعة الكوادر الإعلامية وتدريب كوادر جديدة.
 
 
 
 
 
 
 

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