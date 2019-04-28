فريدة الشوباشى عن "الحزام والطريق": صفحة جديدة للتاريخ المصرى

كتب محمود طه حسين

أشادت الكاتبة فريدة الشوباشى باتفاق الحزام والطريق، الذى شاركت فيها مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "صفحة جديدة للتاريخ المصرى تكتب للمصريين وللأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال حضورها المؤتمر الصحفى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للإعلان عن تفاصيل الاعتراف الدولى بكليات الطب، الذى عقد بمقر نقابة الصحفيين.

وأشادت الشوباشى بحصول الهيئة على الاعتراف الدولى؛ قائلة احنا مش ناقصنا حاجة غير نثق فى أنفسنا.