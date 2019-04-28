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الأحد، 28 أبريل 2019 07:10 ص
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فحص الكاميرات وبلاغات التغيب وسائقى التوك توك خطوات كشف غموض "جثة" بالطالبية

الأحد، 28 أبريل 2019 07:00 ص
فحص الكاميرات وبلاغات التغيب وسائقى التوك توك خطوات كشف غموض "جثة" بالطالبية العثور على جثة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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يفحص ضباط مديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على جثة مقطعة داخل حقيبة ملقاة بمنطقة فضاء بالطالبية، فى محاولة لتحديد هوية مرتكب الجريمة.

كما يفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة بأقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن الجيزة، بالإضافة إلى التنسيق مع قطاع الأمن العام لفحص بلاغات التغيب المحررة فى كافة أقسام الشرطة.

ويستمع رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية لأقوال عدد من سائقى التوك توك، العاملين بمحيط مكان العثور على الجثة، للتوصل لأى شهود عيان ومعلومات تقود لكشف غموض الحادث.

وتم الكشف عن الجريمة بتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد العثور على حقيبة تحتوى على جثة سيدة.

فانتقل العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مقطعة لسيدة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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