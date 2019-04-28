عودة طفل الشرقية المختطف سالما من قبل مجهولين لطلب فدية من أسرته

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من عودة الطفل المخطوف من مركز منشأة أبوعمر، مقابل طلب فدية من أسرته، وتم إعادة الطفل سالما من قبل قوات الأمن دون دفع فدية للجناة، وتم إخطار نيابة الحسينية بالواقعة، للتحقيق برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وكان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة الطفل" محمد.ع. ع" 11 سنة مقيم دائرة مركز منشاة أبوعمر، بقيام مجهولين بخطفه داخل سيارة، والاتصال بهم لطفل فدية مالية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، وضم العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسق مع فرع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت التحريات إلي قيام كل من " عربي م م " 50 سنة مقيم أبو طشت قنا، و" حسن خ ح" مقيم بني عبيد محافظة الدقهلية، بإرتكاب الواقعة،وتم ضبطهما من قبل ضباط فرع البحث الجنائي بفرع الشرق، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتم إحالتهما للنيابة العامة.