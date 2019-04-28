video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عودة طفل الشرقية المختطف سالما من قبل مجهولين لطلب فدية من أسرته

الأحد، 28 أبريل 2019 01:08 م
عودة طفل الشرقية المختطف سالما من قبل مجهولين لطلب فدية من أسرته اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من عودة الطفل المخطوف من مركز منشأة أبوعمر، مقابل طلب فدية من أسرته، وتم إعادة الطفل سالما من قبل قوات الأمن دون دفع فدية للجناة، وتم إخطار نيابة الحسينية بالواقعة، للتحقيق برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.
 
 
وكان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة الطفل" محمد.ع. ع" 11 سنة مقيم دائرة مركز منشاة أبوعمر، بقيام مجهولين بخطفه داخل سيارة، والاتصال بهم لطفل فدية مالية.
 
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، وضم العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسق مع فرع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت التحريات إلي قيام كل من " عربي م م " 50 سنة  مقيم أبو طشت قنا، و" حسن خ ح" مقيم بني عبيد محافظة الدقهلية، بإرتكاب الواقعة،وتم ضبطهما من قبل ضباط فرع البحث الجنائي بفرع الشرق، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتم إحالتهما للنيابة العامة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مختطفو طفل الشرقية: استخدمنا سيارة بلوحات مزيقة لمساومة أسرته بالمال

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مركز منشأة ابوعمر

طفل مخطوف

نيابة الحسينية




لا تفوتك
مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة بقطارات اليوم.. تعرف عليها

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

مخاوف أجيرى قبل بطولة أمم افريقيا.. تجهيز أحمد حجازى بعد شفائه من الإصابة.. هجوم الجماهير على عبد الله السعيد.. إرهاق اللاعبين بسبب الموسم الاستثنائى.. قلة الخبرة.. والضغوط الجماهيرية باستاد القاهرة

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

انتخابات إسبانية بتداعيات أوروبية.. الناخبون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.. مخاوف من صعود اليمين المتطرف مع تزايد شعبية حزب "فوكس".. الوضع الاقتصادى والبطالة وكتالونيا قضايا تحسم السباق

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

الزمالك يواجه النجم فى موقعة تأمين نصف مشوار نهائى الكونفدرالية

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

عشان عينيكى هى مرايتك.. 10 نصائح لمكياج عيون جذابة ومختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة