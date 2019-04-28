طوارئ بمستشفيات جامعة كفر الشيخ تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع

كفرالشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان، رفع درجة الإستعداد طوال أيام الاحتفالات فى جميع الأقسام لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة مع زيادة الكميات المتوفرة من أكياس الدم والأدوية المضادة للسموم لمواجهة الحالات الطارئة .

وكلف القمرى إدارة مستشفيات الجامعة بمتابعة تنفيذ توجيهاته بشأن إجازات الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال العام، ووحدات الطوارئ والحوادث خلال أيام الأعياد المقبلة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بالتواجد داخل أقسام الاستقبال وتوفير كميات كافية من المواد الطبية اللازمة لإسعاف الحالات المرضية الطارئة، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة، موجها بالحفاظ على أماكن شاغرة من الأسرة ووحدات العناية المركزة تحسباً للظروف الطارئة.