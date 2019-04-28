video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 28 أبريل 2019 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طوارئ بمستشفيات جامعة كفر الشيخ تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع

الأحد، 28 أبريل 2019 07:45 م
طوارئ بمستشفيات جامعة كفر الشيخ تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ
كفرالشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

أعلن الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان، رفع درجة الإستعداد طوال أيام الاحتفالات فى جميع الأقسام لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة مع زيادة الكميات المتوفرة من أكياس الدم والأدوية المضادة للسموم لمواجهة الحالات الطارئة .

وكلف القمرى إدارة مستشفيات الجامعة بمتابعة تنفيذ توجيهاته بشأن إجازات الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال العام، ووحدات الطوارئ والحوادث خلال أيام الأعياد المقبلة. 

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بالتواجد داخل أقسام الاستقبال وتوفير كميات كافية من المواد الطبية اللازمة لإسعاف الحالات المرضية الطارئة، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة، موجها بالحفاظ على أماكن شاغرة من الأسرة ووحدات العناية المركزة تحسباً للظروف الطارئة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جامعة كفر الشيخ تكرم 385 شخصاً فى عيدها الـ13

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

سم النسيم

هيئة تدريس

مستشفى جامعة كفر الشيخ




لا تفوتك
المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة